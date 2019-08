Carlo Ancelotti a Sky: “Troppi ignoranti anche dietro la mia panchina”

L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky ha chiarito l’episodio che lo ha fatto innervosire a fine gara.

“Dopo tanti insulti ho detto ad alcuni tifosi di andare a casa. Simpatizzo per la Fiorentina, mio padre era tifoso dei viola.

Tanti complimenti ai tifosi della Fiorentina onesti ma purtroppo ce ne sono anche ignoranti ed erano in molti dietro la mia panchina.

Purtroppo questa è un’abitudine e sarà sempre troppo tardi quando finirà.

I gialli hanno un po’ inciso ma non abbiamo difeso bene.

Qui al Franchi non è mai stato facile per il Napoli, campo ostile. Eravamo un po’ frenati ed in ritardo di pressing, quando è calata la pressione siamo stati bravi nella gestione.

Serve un altro attaccante? Magari un difensore… La difesa slittava poco, alcuni movimenti non erano ben combinati, anche con qualche difficoltà nel fraseggio

Ho detto che mi prendo la responsabilità di dire che questa è una squadra che può lottare per vincere. Questa squadra è molto forte e ha dimostrato tantissima qualità.

Fabiàn ha giocato in una posizione ibrida, ha dato molto fastidio.

È la prima giornata di campionato e dobbiamo insistere su quello che stiamo facendo, questa squadra in allenamento mi dà soddisfazioni come poche altre squadre.

Juve alla seconda? Non importa va bene così. Contento di giocare le partite di cartello e nel passaggio da un allenatore all’altro. Colgo l’occasione per fare gli auguri a Maurizio Sarri e spero di vederlo il prima possibile”.

Comments

comments