Presidente Lecce: “Affronteremo al meglio le ultime giornate. Non siamo ancora salvi…”

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia. Le sue dichiarazioni.

“Le dieci partite che restano sino al termine della stagione rappresentano una grande opportunità per concludere al meglio un percorso che potrebbe rivelarsi straordinario. Ciò che conta è che sia fatto davvero l’impossibile in queste dieci gare, che giocheremo con un piccolo vantaggio di classifica, significativo, ma non ancora decisivo, senza guardare in faccia gli avversari, i concorrenti. Che ci si senta tutti protagonisti e tutti coinvolti.

Io sono qui ad assumermi le mie responsabilità e non mi darò pace fino a che non sarò certo che sia fatto tutto ciò che è necessario per affrontare al meglio queste ultime giornate. Società ed allenatore non lesineranno impegno ed energie, con i calciatori consapevoli che la salvezza lascia il segno sulla propria carriera. E con i nostri tifosi come sempre al nostro fianco, liberi di supportarci o criticare ma sempre con il Lecce nel cuore”.

