Primavera: 1-0 tra Napoli e Lazio all’intervallo, gol nel recupero degli azzurrini

La Primavera di Baronio in campo contro la Lazio, scontro diretto per la salvezza nella 12esima giornata di campionato. Azzurri avanti.

Napoli-Lazio, match valido per la 12^ giornata del campionato Primavera 1. Scontro diretto per la salvezza con gli azzurrini a 9 punti, biancocelesti a 10, reduci da due sconfitte consecutive. Il Napoli ha vinto l’ultima 3-0 sul campo del Genoa.

Ottimo primo tempo per i ragazzi di Baronio, con diverse occasioni soprattutto per Palmieri, non sfruttate a dovere però dagli azzurri. Napoli che ha anche da recriminare per un episodio in area di rigore laziale, quando un tiro di Zedadka sugli sviluppi di un calcio di punizione si infrange contro un difensore della squadra di Menichini. Proteste per un presunto fallo di mano, ma l’arbitro (il sig. Fontani della sezione di Siena) lascia correre.

Il gol arriva nell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro, con D’Onofrio che sottomisura ribadisce in rete un colpo di testa di Zanoli, su calcio d’angolo, respinto dal portiere Alia.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Manzi, Zanoli, D’Onofrio; Vrikkis, Marrazzo, Mamas, Labriola, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. A disp.: Daniele, Zanon, Potenza, Esposito, Vrakas, D’Amato, Cioffi, Cavallo, Vianni. All.: Roberto Baronio.

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Kalaj, Franco, Falbo; Shoti, Bianchi, Bertini; Anderson, Nimmermeer, Moro. A disp.: Marocco, Peruzzi, De Angelis, Ndrecka, Czyz, Shehu, Cesaroni, Russo, Zilli, Moschini. All.: Leonardo Menichini.

Comments

comments