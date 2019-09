È appena terminato il primo tempo della sfida, valevole per la prima giornata del campionato Primavera 1, tra Napoli e Torino.

Allo stadio Ianniello di Frattamaggiore, gli azzurrini sono in vantaggio con il risultato di 1-0, al termine di una prima metà di gara molto divertente e ricca di occasioni: decide, per ora, una splendida punizione di Vrakas, che non ha lasciato scampo al portiere granata Trombini.

