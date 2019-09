Arrigo Sacchi: “Sono convinto che il Napoli stupirà”

Arrigo Sacchi ha detto la sua su Ancelotti ed il Napoli in un’intervista per la Gazzetta dello Sport in edicola oggi; di seguito le sue parole.

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere un’intervista ad Arrigo Sacchi; l’ex allenatore del Milan si è espresso sul Napoli e su Ancelotti ed è convinto che il club azzurro potrà stupire, forse anche in Champion’s League.

Di seguito le sue parole:

“In apparenza Ancelotti sembra calmo, ma sono sicuro che dentro gli ribolle il sangue. L’ho sentito e mi ha parlato veramente bene di Hirving Lozano; sono convinto che il Napoli stupirà, magari in Champion’s League.“

