È appena terminato il primo tempo della sfida, valevole per il 29° turno del campionato Primavera, tra Napoli e Fiorentina.

Gli azzurrini, matematicamente salvi dopo il pari del Genoa, sono in vantaggio per 2-0: decidono, per ora, una rete di Gaetano, che ha finalizzato una splendida azione corale avviata da Sgarbi e Palmieri, e un calcio di rigore procurato da Zedadka e trasformato dallo stesso Palmieri.

