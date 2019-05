Napoli, Insigne e un 2019 da dimenticare

Resta in forte dubbio la presenza di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, in vista della prossima gara di campionato contro l’Inter.

Il ragazzo, infatti, si è allenato pochissimo in settimana, rientrando solo ieri in gruppo, a causa di un problema muscolare. Dovesse mancare sia domani che nell’ultimo turno di campionato, a Bologna, Lorenzo chiuderebbe la sua prima metà di 2019 con appena 9 presenze in campionato.

Il ragazzo, infatti, ha saltato la prima gara dell’anno solare, contro la Lazio, per squalifica, a causa dell’espulsione rimediata a San Siro contro l’Inter, in occasione del battibecco con Keità. Dopo una nuova squalifica che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta di Parma, sono subentrati gli infortuni, che lo hanno messo k.o. contro Udinese, Roma, Empoli, Frosinone e Spal. A queste, bisogna aggiungere il match contro l’Atalanta, in cui il numero 24 azzurro è rimasto in panchina per tutti i 90′.

Un calvario che ne ha pesantemente condizionato anche il rendimento: Insigne, infatti, ha realizzato appena 3 gol nel 2019, dopo aver chiuso il girone d’andata con 7 marcature e 4 assist per i compagni.

Comments

comments