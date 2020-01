Primavera, i convocati per la sfida con il Torino

Dopo l’esonero di Roberto Baronio, la guida tecnica della formazione Primavera del Napoli è stata affidata a Giuseppe Angelini.

Il nuovo tecnico farà il suo esordio domani, in occasione della sfida in trasferta contro il Torino, in programma alle 12 e valevole per la 16° giornata di campionato. Questa la lista dei convocati: Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Labriola, Mancino V., Manzi, Palmieri, Potenza, Senese, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

