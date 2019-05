Primavera, la Fiorentina rimonta gli azzurrini: finisce 2-2

Divertente e scoppiettante pareggio per 2-2 al termine del match, valevole per il 29esimo turno del campionato Primavera, tra Napoli e Fiorentina.

Gli azzurrini chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-0, grazie alla rete di Gaetano, bravo a finalizzare una bella azione di Sgarbi e Palmieri, e al calcio di rigore, fischiato per fallo su Zedadka, trasformato dallo stesso Palmieri. Nella ripresa, la Fiorentina riapre i giochi al 60′, con un colpo di testa di Dutu, che da due passi non lascia scampo a Idasiak. Dopo soli due minuti, i viola conquistano un penalty, per un fallo di Palmieri: sul dischetto si presenta Meli che trasforma con grande freddezza, nonostante Idasiak avesse intuito la traiettoria. Al 75′, la Fiorentina va addirittura vicina al gol del sorpasso, con un bolide dalla distanza di Gillerens, che si stampa sulla traversa.

