Proteste Curva A e B, interviene il legale Coppola: “Soluzione possono essere i palchetti”

La Curva A e B protestano per il regolamento d’uso dello Stadio San Paolo e per le multe ricevute; ad intervenire è il legale Coppola.

Lo ha fatto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, dove ha ipotizzato una possibile soluzione. Di seguito le sue parole:

“Tra le sanzioni più avverse per chi vuole vivere la gara in modo partecipato c’è il cambio di posto rispetto a quello scritto sul biglietto. Spesso non è data una vera mappatura, soprattutto nei settori popolari e se due persone vanno allo stadio, difficilmente avranno il posto in sequenza.

Il tifo italiano e quello napoletano si è sempre contraddistinto per una partecipazione attiva e Napoli è famosa anche per le 2 curve. I tifosi non chiedono sacche di impunità.

Spero che il calcio Napoli abbia un ruolo chiave in questa vicenda perché è una parte fondamentale nella questione. L’installazione dei palchetti per dirigere i cori può essere una soluzione, al pari della fan zone che ha già risolto la questione in alcuni stadi.

I tifosi sanno bene che il nuovo San Paolo va rispettato, ma un po’ di flessibilità su alcuni aspetti come la numerazione dei posti deve essergli concessa anche perché ne perde anche il Napoli con la poca affluenza allo stadio.“

