Napoli, a volte ritornano: lo raccontammo in anteprima quasi due anni fa

Negli ultimi giorni il nome di Stanislav Lobotka è tornato fortemente in auge, con il Napoli che sta trattando con il Celta Vigo il suo acquisto.

Tra l’altro, notizia dell’ultimo momento è che le due società si sono incontrate per parlare della trattativa (fonte Sky Sport).

In realtà, però, su questi lidi il nome di Stanislav Lobotka è cominciato a circolare ad aprile 2018; un’eternità se ci si pensa ora. A confermare quella voce ci fu anche Marek Hamsik, quando rivelò che il Napoli gli chiese informazioni proprio sul suo connazionale.

Insomma, 100×100 Napoli è riuscita ad anticipare, in tempi non sospetti, il nome del possibile futuro regista azzurro di quasi 2 anni. Ed ancora una volta, come fu per Hamsik, si tratta di uno slovacco.

