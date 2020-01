Quale sarà il futuro di Lozano?

Le dichiarazioni di Gattuso rilasciate ieri a Radio Kiss Kiss sulle condizioni di Insigne, dovrebbero far riflettere su quale sarà il futuro di Hirving Lozano.

Tornando a ieri sera, Gattuso ha specificato che durante il riscaldamento Insigne ha avuto un fastidio al polpaccio e che al suo posto era pronto Elmas.

Viene dunque da chiedersi il perché fosse stato preso in considerazione un centrocampista che avrebbe giocato da adattato e non l’attaccante messicano che ha come ruolo naturale quello di esterno d’attacco.

I dubbi sul futuro immediato di Lozano aumentano se si pensa che a breve verrà ufficializzato Politano che arricchirà ancor di più il reparto offensivo andando ad occupare proprio il posto di esterno d’attacco.

Riuscirà Lozano a trovare spazio nel corso di questa stagione?

