Con un messaggio sul proprio profilo ufficiale di Twitter, il Napoli dedica un pensiero alla famiglia di Kobe Bryant per la sua morte.

Di seguito il post pubblicato:

Yesterday the world lost a legend. The club wants to send its best thoughts to the family and friends of Kobe Bryant, the @NBA, the @Lakers and all those impacted by his contributions to the world. Rest in peace, Mamba. pic.twitter.com/6xIY7LUvgb

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 27, 2020