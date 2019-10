Qui Castel Volturno: il Napoli ha concluso l’allenamento, ecco il report

Il Napoli ha concluso l’allenamento pomeridiano in programma oggi, svolto a Castel Volturno; di seguito il report ufficiale completo.

L’allenamento previsto per oggi pomeriggio si è concluso a Castel Volturno; il Napoli si è riunito per allenarsi ancora nel corso della sosta delle nazionali, in vista della partita di sabato contro l’Hellas Verona.

In avvio la squadra ha svolto riscaldamento con l’ausilio di ostacoli bassi ed a seguire torello, posizionamento tattico e svolgimento di gioco a tutto campo. Infine partita a campo ridotto e chiusura con esercitazioni al tiro.

Koulibaly è rientrato dagli impegni con la Nazionale e ha svolto lavoro con il gruppo. Per domani è prevista ancora seduta pomeridiana.

Comments

comments