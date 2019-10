Sky – Rinnovi Zielinski e Milik: l’attaccante vuole discutere cifre e progetto

Sky Sport ha aggiornato anche sulla situazione dei rinnovi dei due polacchi, Zielinski e Milik; se per il primo è tutto ok, per il secondo c’è ancora da discutere.

Il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli è quasi del tutto definito, mentre per quello di Arek Milik c’è ancora da parlarne. A riportare le novità è Sky Sport, che ha fatto il punto anche sulla situazione dei due polacchi azzurri.

L’attaccante polacco vuole discutere con il club delle cifre del rinnovo, ma non solo quello. Arek vuole capire anche come si svilupperà il progetto tecnico e quanto lui può essere importante per la società e viceversa.

