Qui Castel Volturno. Il report della seduta mattutina di allenamento: differenziato per Insigne

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico di castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà il 14 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A. Differenziato per Insigne.

La squadra ha iniziato la sessione con lavoro di prevenzione in palestra. Successivamente, sul campo 1, attivazione a secco. Di seguito lavoro tattico e seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Sul campo 2, Insigne ha svolto allenamento seguendo la tabella personalizzata di recupero. Fonte SSC Napoli

