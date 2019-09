Fascetti: “Inter regina del mercato e vera rivale della Juve. Napoli? Troppi gol subiti”

Eugenio Fascetti, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW del mercato appena concluso e dei rapporti di forza in Serie A.

“Inter regina del mercato e forse la vera rivale della Juve. Lukaku però aspetto a valutarlo fino in fondo. In nazionale e nello United non mi ha entusiasmato. Per quel che si è visto nelle prime due giornate comunque si è capito che la Juve c’è sempre. Col Napoli però è crollata nell’ultima mezz’ora. Certi ritmi ancora non li può tenere. De Ligt? E’ giovane ed era alla prima partita. E’ diventato il capro espiatorio ma non è solo colpa sua se sono stati incassati i gol. Gli altri difensori dove erano?

Napoli? Sette gol in due partite non puoi prenderli. Ancelotti deve porre rimedio. Ora si ripropone il tema dei giochisti e non giochisti. Io credo che tra due-tre gare così tanti gol non ci saranno più. Comunque la gente pare che si diverta… A Genova sponda Samp non credo che si divertano tanto.

Il Milan a Udine è stato inguardabile, col Brescia meglio. Siamo in attesa di vedere come decollerà il gioco di Giampaolo e la crescita dei calciatori. Lazio? E’ la solita, squadra forte a cui non va concesso spazio altrimenti ti.. ammazza. Può lottare per il quarto posto, ha un gioco divertente”.

