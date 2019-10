Qui Castel Volturno: il report dell’allenamento svolto oggi dal Napoli

Il Napoli ha concluso la sessione di allenamento mattutina e ha comunicato il report ufficiale completo; di seguito il lavoro svolto a Castel Volturno.

Allenamento mattutino per il Napoli oggi, durante questa sosta per le nazionali. La squadra si prepara alla sfida, in programma il 19 ottobre alle 18, contro il Verona.

Sul campo 3 la squadra ha iniziato con riscaldamento a secco; a seguire lavoro tecnico seguito da esercitazione tattica: attacco contro difesa. Infine partitina a campo ridotto e la chiusura con lavoro aerobico. Gli azzurri torneranno ad allenarsi domani mattina.

fonte foto: sscnapoli.it

