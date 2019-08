Nel centro sportivo di Castel Volturno è il Lozano-day.

Alle 12:30 nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno è in programma la conferenza stampa per la presentazione dell’attaccante messicano.

Nel pomeriggio invece è in programma una seduta di allenamento in vista dell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2019-20 contro la Juventus a Torino in programma sabato 31 agosto alle ore 20:45.

