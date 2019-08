Icardi fuori dal progetto Inter: incontro Zhang-Nara, il Napoli rimanda la chiusura di Llorente

Mauro Icardi è fuori dal progetto Inter. Previsto un incontro tra Zhang e Wanda Nara. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

“Il campionato dell’Inter è iniziato nel migliore dei modi. 4-0 al Lecce all’esordio, San Siro pieno ed entusiasta, il primo gol di Lukaku, la rinascita di Candreva e molto altro. Insomma, tutto è andato per il verso giusto, in attesa di una conferma che dovrà arrivare a Cagliari, alla seconda giornata.

Chi non ha partecipato alla festa è statao Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto nerazzurro: in giornata dovrebbe andare in scena un incontro fra i dirigenti e Wanda Nara, moglie agente del giocatore, che avava ribadito come l’intenzione dell’argentino fosse quella di restare comunque all’Inter.

Da qui la risposta secca di Marotta, il cui concetto verrà ulteriormente confermato proprio durante il vertice con Wanda. Un incontro al quale parteciperà anche il presidente Steve Zhang, che vuole ribadirle di persona la scelta della società.

Icardi è fuori dall’Inter, resta sul mercato. Ecco perché il Napoli continua ad osservare interessato la vicenda, facendo slittare la chiusura dell’affare Llorente. Stesso discorso per la Juventus, che rimane in attesa”.

Fonte: gianlucadimarzio.com

