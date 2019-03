Il Sassuolo prepara il match in programma domenica alle 18 contro il Napoli.

“Al mattino i neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni tecnico tattiche, nella sessione pomeridiana messa in azione, giochi di posizione, esercitazioni specifiche per reparto e partitella su campo ridotto. Lavoro differenziato per Marlon, Federico Peluso e Stefano Sensi. Domani la squadra si allenerà nel pomeriggio al Mapei Stadium (PORTE CHIUSE)”.

