Corbo esprime la sua sul temperamento di De Laurentiis

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto a Radio Kiss Kiss.

Le sue parole:

“De Laurentiis? Dato che non s’è ridotto il gap con la Juve, ci vorrebbe maggiore intraprendenza e furbizia per entrare nelle stanze del potere. Il Napoli, quest’anno, non ha avuto alcun favore arbitrale”.

