Radio Kiss Kiss annuncia: “Lavori al San Paolo a rischio, ADL blinderà lo stadio fino al 20 maggio”

Una rivelazione clamorosa quella fatta dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, sui lavori al San Paolo in vista delle Universiadi:

“Stanotte ho ricevuto una notizia che mi ha tolto il sonno. Il Comune è convinto che tra poco rifaranno i sediolini del San Paolo. Io ho invece un’altra informazione. Ossia che De Laurentiis ad aprile avrà i quarti di finale d’Europa League e, se Dio vorrà, a maggio avrà le semifinali. Ma un imprenditore che deve giocare questo tipo di partite, con i soliti incassi da Europa, cosa può fare? Il Comune vorrebbe partire con i lavori dai settori superiori ma fino al 20 maggio il presidente non dà il San Paolo perché vuole che i lavori partano da giù. Dal 20 maggio resterebbero poi 43 giorni fino alle Universiadi per mettere tutti i sediolini, di conseguenza per me è tutto a rischio. Se confermato, dunque, che De Laurentiis blinda i settori superiori del San Paolo è impensabile che si faccia il San Paolo nuovo”.

