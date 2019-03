Comune, Auricchio: “C’è l’accordo per i sediolini. Obiettivo terminare entro il 3 luglio”

Attilio Auricchio, Capo Gabinetto del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC:

“Al di là delle alterità e dal fascino del contenzioso si è trovata la soluzione per l’allestimento dello stadio San Paolo. Abbiamo un soggetto realizzatore che è tra i migliori in Italia. La modernità pixel adottata negli stadi è stata apprezzata; noi, avevamo pensato ad una colorazione azzurra per il valore identitario della squadra. Poi, esiste una modalità dove l’anello inferiore che non viene quasi mai riempito troverà una colorazione efficace televisivamente. Il lavoro di progettazione e di ammodernamento dello stadio è stato fatto per l’inizio delle Universiadi perciò non ci saranno problemi per l’inizio del campionato di Serie A. Le fase dei lavori per le Universiadi è stata brillante ed efficace; la sfida è stata raccolta e avviata da Comune e Regione affinchè l’impiantistica totale sarà superiore a quella attuale. Non c’è dubbio che l’obiettivo del San Paolo è terminarlo per il 3 luglio. Faremo il massimo per non creare disagi durante le partite del Napoli”.

Comments

comments