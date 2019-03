Stefano Bizzotto, giornalista Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Dabbur ha segnato nelle ultime tre partite disputate, ma non è che lui debba togliere i sogni al Napoli. I numeri in nazionale, ad esempio, non sono importanti. A Salisburgo ha trovato terreno fertile per crescere, giusto non sottovalutarlo, ma questo è un Napoli che difficilmente avrà problemi se giocherà con la giusta concentrazione”.

Comments

comments