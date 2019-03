Corbo: “Il Napoli si è fermato dinanzi all’ennesimo bluff della Juventus”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, nel suo consueto editoriale si è occupato del momento del Napoli, reduce dall’immeritato ko contro la Juventus.

“Il Napoli si è fermato dinanzi all’ennesimo bluff della Juve. Si è arreso ad una formazione di illusionisti: peggio giocano, più vincono (….). . Troppi errori sotto porta, il rigore sbagliato dal pur generoso Insigne è la metafora di un campionato, perché quel gol faceva pensare ad un altro e alla vittoria, il palo ha invece rialzato una Juve in ginocchio e piegato il Napoli alla rassegnazione. Si fa presto a dire che tra prima e seconda non si vedono i 16 punti di distacco, ma ci sono. Tra i giochi di prestigio della Juve c’è stata anche una involontaria strategia. Gli avversari demotivati. L’arrivo di Ronaldo ha attenuato la voglia di provarci. Pochi, tranne Peppe Marotta che era contrario all’affarone dell’estate, hanno pensato che 34 anni affliggono anche un fuoriclasse, e con la Juve si poteva forse competere. Nella fase cruciale, è stato il Napoli a rallentare, incantato dalle sirene del mercato. Gli anziani aspettavano offerte dall’estero o un precoce rinnovo del contratto. Non si arriva per caso al 7 marzo con il più grigio secondo posto da difendere”.

