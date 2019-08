Secondo quanto riferito dalla Rai, la Fiorentina, nonostante la sconfitta di ieri, avrebbe intavolato una trattativa con il Napoli per Vlad Chiriches.

Per il difensore romeno, che piace moltissimo anche al Sassuolo, il club viola avrebbe presentato un’offerta da circa 12 milioni di euro, con una distanza di 3 milioni dalla richiesta del ds azzurro Cristiano Giuntoli, che non vorrebbe cedere l’ex Tottenham per una cifra inferiore ai 15 milioni.

