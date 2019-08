Sky, contatti continui con Llorente: è l’alternativa a Icardi

L’emittente satellitare Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli, all’indomani della bella vittoria sulla Fiorentina al Franchi.

Il club azzurro avrebbe intenzione di chiudere la finestra estiva con un ultimo colpo, ma al momento la pista James Rodriguez, che ieri ha giocato titolare con il Real Madrid, è in stand-by. Si spera, inoltre, in una risposta positiva da parte di Mauro Icardi, la cui intenzione, però, è quella di rimanere all’Inter almeno fino a gennaio. Se non dovesse sbloccarsi la situazione relativa all’argentino, il Napoli si fionderebbe sullo svincolato Fernando Llorente, con il quale i contatti sono continui.

