Ramalho: “Daremo tutto in campo, vogliamo farcela. Allan? Non vedo l’ora di sfidarlo”

André Ramalho, difensore del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa nella vigilia del ritorno della gara di Europa League contro il Napoli.

“Dopo l’andata abbiamo parlato di cosa si poteva migliorare. Come ha detto il mister la speranza c’è, vogliamo farcela e c’è questa sensazione. Sarà difficile, ma daremo tutto in campo.

Dopo un 3-0 all’andata non possiamo essere favoriti, Ancelotti ha una rosa importante ed altri centrali. Allan è un grande giocatore, sono contento per la convocazione in nazionale, sta facendo benissimo e non vedo l’ora di sfidarlo di nuovo, ma con un risultato diverso”.

