Zazzaroni: “La Juventus ha fatto una partita capolavoro come il Napoli la fece con il Liverpool”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live:

“La Juventus ha fatto un una partita pazzesca per intensità e qualità, si deve mettere da parte il tifo e fare i complimenti a questa squadra. Bernardeschi ha fatto molto bene, positivo anche in chiave Nazionale. L’Atletico non ci ha capito niente, è stata una partita capolavoro come fu Napoli-Liverpool, mi auguro che qualche tifoso della Juventus abbia apprezzato quella gara del Napoli.

Male Simeone l’altra volta come atteggiamento e male anche Ronaldo, sono gesti da condannare perchè danno un cattivo esempio ai tifosi e ai giovani campioni del futuro.

L’azzurro è nelle maglie del Napoli, preferirei non vedere più quelle camouflage, ma i sediolini colorati danno anche allegria, non ne farei un problema. La cosa importante è che il San Paolo diventi uno stadio all’altezza della squadra. L’intervento di Borriello è stato da tifoso, lo scorso anno De Laurentiis non aveva giocatori diversi ed è andato vicinissimo alla vittoria.

La gara del Napoli a Salisbugo si è complicata dalle assenze. Un gol però, metterebbe quasi al riparo gli azzurri che dovranno fare attenzione alla velocità dei padroni di casa. La cosa importante sarà buttarla dentro perchè dubito che il Salisburgo possa segnare 5 gol al Napoli”.

