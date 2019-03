Ranieri: “Stanotte non ho dormito. Ci giochiamo il futuro in 12 giornate”

A Roma Tv, dopo l’allenamento, arrivano le prime parole di Claudio Ranieri.

“Era tanto che dormivo la notte. Stanotte invece non ho dormito, buon segno”, rivela. Ranieri, pur trovando una Trigoria nuova e “migliorata”, sa che a Roma in questi anni tutto è cambiato e sa perfettamente quali parole utilizzare: “È un momento particolare, ci giochiamo il futuro in 12 giornate. Possiamo tornare in Champions, magari qualche giovane non è abituato e soffre un po’ questa situazione, ai tifosi chiedo di stare vicino ai ragazzi perché alla fine chi soffre veramente siamo noi tifosi”.

Comments

comments