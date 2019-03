Sassuolo-Napoli: i precedenti. Terza sfida stagionale tra le due squadre

Quella di domenica alle 18 tra Sassuolo e Napoli sarà la terza sfida stagionale tra azzurri e neroverdi.

Sarà il confronto numero 12 tra Sassuolo e Napoli in Serie A: 6 vittorie azzurre, 4 pareggi e una sola vittoria neroverde.

Quest’anno il Napoli ha già affrontato due volte il Sassuolo in Serie A e in Coppa Italia, in entrambe le occasioni al San Paolo vincendo 2-0 sia in campionato che in coppa.

