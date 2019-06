Ranking UEFA: Napoli 15° ma dal prossimo anno scende la 21° posto senza i punti di Benitez

Con la finale di Champions League che ha visto trionfare il Liverpool sul Tottenham, si è chiusa la stagione 2018-2019 delle coppe europee.

Il Napoli ha chiuso il 2018-19 al 15° posto del raking UEFA e nel sorteggio della prossima Champions League è inserito in seconda fascia.

Il ranking UEFA calcola i punteggi conquistati da una squadra nelle coppe europee nelle ultime cinque stagioni, motivo per il quale se il Napoli ha chiuso il 2018-19 al 15° posto dalla prossima stagione dovrebbe partire dal 21° posto.

Infatti quando scatterà l’inizio della stagione europea 2019-2020 non saranno più presi in considerazione gli elevati punteggi conquistati nel biennio di Benitez.

Saranno invece considerati i punteggi realizzati nel triennio di Sarri e nell’anno di Ancelotti, oltre il punteggio che il Napoli farà nella stagione europea che prende il via il prossimo 17 settembre.

In virtù dell’aggiornamento che ripetiamo scatterà solo all’inizio della prossima stagione, il Napoli scenderebbe dal 15° al 21° posto, sperando poi in una risalita in base al cammino europeo del secondo anno di Ancelotti.

Gli azzurri dovrebbero infatti restare sempre dietro le big Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, PSG, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Siviglia, Roma, Porto e Borussia Dortmund, ma dovrebbero essere scavalcate però da Manchester United, Ajax, Tottenham, Shakhtar Donetsk, Lione e Benfica che hanno terminato il 2018-19 dietro il Napoli.

Comments

comments