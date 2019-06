Fabiàn: “Posso ancora migliorare, sono sicuro che lotteremo per lo scudetto fino alla fine”

Il centrocampista del Fabiàn, in ritiro con la nazionale spagnola, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo alcuni passaggi:

“All’inizio tutto era un po’ diverso, un posto nuovo, una lingua nuova, ho dovuto un po’ ambientarmi. Ho dovuto fare i conti con l’infortunio ed all’inizio è stato difficile, poi le cose sono migliorate ed Ancelotti ha cominciato a darmi fiducia. Posso essere orgoglioso della mia stagione ma so che posso ancora migliorare, anche con i nuovi acquisti il prossimo anno possiamo fare ancora meglio.

A me piace giocare come centrocampista. Quest’anno il mister mi ha provato a sinistra e credo di aver fatto bene. In quella posizione ho segnato più gol ma il motivo è semplice, ho più libertà e sono dunque più libero di arrivare in area.

Proveremo ad avvicinarci anche se non sarà facile. Il prossimo anno sono sicuro che lotteremo fino alla fine per lo Scudetto.

Giocatori spagnoli accostati al Napoli? Non ho mai parlato con loro, ma se dovessero chiedermi non potrei che parlare bene di Napoli, città, il progetto. James? Certo che mi farebbe piacere giocare con lui, a tutti piace giocare con giocatori di talento”.

Comments

comments