L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato anche del futuro di Sarri.

“Sarri alla Juve? Due anni fa sicuramente sarebbe stato difficile pensarlo, aspettiamo. Non so se andrà a uon fine. A Napoli i tifosi non vorranno, ma la Juve sa perfettamente quanto sia forte Sarri, è una loro decisione. E’ un uomo di calcio, respira calcio per 24 ore. Con noi non ha vinto ma sono molto fiero del percorso che abbiamo fatto”.

