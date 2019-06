Pazienza: “La Juventus ha già scelto il nuovo allenatore”

Michele Pazienza, ex Napoli, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della strategia della Juventus per la scelta del prossimo allenatore:

“Penso che la Juventus abbia già il sostituto di Allegri. Non credo che la sua decisione sia avvenuta quando ci è stata comunicata. La società si è mossa con mesi di anticipo anche se le problematiche sono sempre dietro l’angolo. Penso che ci possa essere una sorpresa in panchina per la Juventus. I possibili sostituti hanno più o meno tutti smentito, ma i bianconeri hanno abituato a sorprendere in qualsiasi modo”.

Comments

comments