Renica: “Mio gol alla Juve indimenticabile, pagherei per rivivere simili emozioni”

Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, è intervenuto Alessandro Renica, ex difensore del Napoli.

“Quel goal contro la Juventus nell’89 mai lo dimenticherò. Quel goal contro la Juventus mi ha emozionato molto, l’ho visto tante volte, mi fa piacere che la gente lo ricordi. Baratterei soldi per rivivere quelle emozioni: le soddisfazioni si ottengono emozionandosi. Sarebbe giusto che qualche presidente si facesse trascinare da queste emozioni: alcune di queste restano per sempre negli annali. Ho avuto la fortuna di vincere tanto, avrei voluto vincere di più, ma non ci siamo riusciti forse per la posizione geografica o per altre difficoltà che si vivono e vedono ancora adesso. Il nostro gruppo era davvero forte: abbiamo aperto un bel ciclo. 30 anni dopo si può ripetere la storia: se ti concentri solo su una competizione, a volte le gare le senti di più. Ancelotti deve essere bravo a fare lo psicologo della squadra”.

