Chiariello: “Non mi sta bene il distacco di 13 punti dalla Juve, ma il lavoro di Ancelotti è ottimo”

Il giornalista Umberto Chiariello, nel suo “Editoradio”, in onda nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio” su Radio Crc ha commentato la stagione del Napoli finora.

“Voglio dire quel che penso senza essere frainteso. Il lavoro di Ancelotti è ottimo, a parte la formazione di Milano e in Coppa Italia. In campionato, il Napoli con 13 punti di distacco, almeno sei se li è perso da solo. A meno 7, oggi, ci sarebbe una lotta più avvincente. E, invece, giochieremo per la gloria. Il Napoli poteva fare di più perchè è stato vanesio ed ha sprecato troppo. Questo Napoli, che non sarà mai stellare come Sarri, ha una sua identità ed esiste realmente ma questo distacco siderale con la Juventus di 13 punti non mi sta bene”.

