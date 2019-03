Repice: “Milik sempre in campo, non sono per gli attaccanti leggeri”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Francesco Repice, giornalista di Radio RAI.

“Credo che tutto sommato quest’anno ci siano un paio di formazioni che hanno accusato il colpo. Sono successe un po’ di cose particolari e strane. L’Inter non è il Napoli e credo che Spalletti tra Icardi e il derby che sta per arrivare si trovi in un mare abbastanza agitato. Ci sono tanti infortunati e l’Inter dovrà ricorrere a forze extra. Per me Milik deve giocare sempre; non sono per gli attacchi leggeri ma lui deve essere messo davanti la porta con Insigne o Mertens. Per me i giocatori forti devono giocare insieme. Oggi conta la fisicità più che i piedi”.

