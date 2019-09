Report, Ranucci: “Gli stadi continuano ad essere zona franca per attività criminali”

Sigfrido Ranucci, giornalista Report, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss per parlare degli arresti degli ultras bianconeri di questa mattina.

“Bisogna dare atto alla Juventus che dopo la denuncia di Report ha dato una mano agli inquirenti. L’attività di Bagarinaggio era ancora in atto, addirittura un capo ultrà ha scoperto che un suo uomo lo stava fregando. Il sistema non funziona, gli stadi continuano ad essere zona franca per attività criminali che continuano a fare affari alle spalle della gente che vuole divertirsi. Si vada verso l’esempio inglese. La politica non ha fatto il suo, il bagarinaggio è una sorta di reato amministrativo e al massimo ti becchi una multa. A volte le contestazioni sono dei messaggi in codice per le società, questo appartiene alle dinamiche di questi anni. La stampa sportiva dovrebbe dare un segnale forte.”

