Repubblica, Juve e Inter trattano lo scambio Dybala-Icardi

Sembra ormai essere giunta al capolinea l’avventura di Mauro Icardi all’Inter, dopo le innumerevoli polemiche delle ultime settimane.

Tuttavia, secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, un’eventuale cessione dell’argentino all’estero potrebbe portare nelle casse nerazzurre una cifra inferiore a quella desiderata. Ma l’amministratore delegato Beppe Marotta avrebbe già pronta la soluzione, bussando alla porta di Fabio Paratici per proporgli uno scambio con Paulo Dybala.

Un’operazione fattibile, nonostante la chiara preferenza dei bianconeri di cedere la Joya all’estero, generando, in questo modo, una plusvalenza da capogiro. Ma l’interesse juventino per Icardi è noto da ormai parecchio tempo e potrebbe bastare per chiudere l’operazione. L’ex capitano dell’Inter piace anche al Napoli.

Comments

comments