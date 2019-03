Gazzetta, Icardi vuole Juve o Napoli ma l’Inter punta a cederlo all’estero

In casa Inter tiene banco la querelle legata a Mauro Icardi, privato della fascia di capitano e ormai ai margini della squadra.

Secondo quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport, anche in caso di cessione, i piani del calciatore sarebbero assai differenti da quelli del club. L’argentino, infatti, insieme alla moglie ed agente Wanda Nara, sarebbe entusiasta di un trasferimento in Italia, alla Juventus oppure al Napoli, mentre l’Inter preferirebbe una cessione all’estero: in caso contrario, Icardi potrebbe restare in nerazzurro fino al 2021. Un’ipotesi che porterebbe ad un logorante braccio di ferro.

