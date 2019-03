Repubblica – Preziosi all’opera per l’acquisto del Palermo

Secondo quanto riportato da La Repubbilca, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, sarebbe interessato ad acquistare il Palermo.

Dovrebbe esserci un nome di spicco nel novero di imprenditori che nei prossimi giorni potrebbe acquistare il Palermo. Si tratta, secondo quanto riportato da La Repubblica, di Enrico Preziosi, attuale presidente e proprietario del Genoa.

Secondo quanto riporta, inoltre, il Giornale di Sicilia Dario Mirri, imprenditore palermitano entrato nelle scorse settimane nel Palermo per salvarlo dalla crisi finanziaria, sarebbe già all’opera per la due diligence con il gruppo capitanato dal numero uno del Grifone in maniera tale da chiudere l’operazione entro il 15 marzo prossimo, giorno in cui scade la prelazione a favore dello stesso Mirri per trattare il club di Viale del Fante.

