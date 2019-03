Universiadi, Commissario: “Stiamo lavorando per evitare ritardi ed avere un San Paolo nuovo”

Gianluca Basile, Commissario Unico per le Universiadi, ha parlato ai microfoni di Radio CRC Targato Italia sui lavori al San Paolo.

“Stiamo lavorando per evitare ritardi. Ci siamo mossi in questo modo anche durante l’impianto di illuminazione, creato nel periodo in cui il Napoli era fermo, ed abbiamo intenzione di attuare lo stesso procedimento per quanto riguarda i sediolini, così da terminare i lavori entro il 3 Luglio. Le opere pubbliche sono sempre difficili da avviare, ma ad oggi siamo nei programmi stabiliti. Si lavorerà su tre turni così da terminare i lavori nel minor tempo possibile. Se l’azienda non riuscirà a terminare i lavori avrà una penale, come giusto che sia.

Vogliamo che il San Paolo diventi uno stadio nuovo, con tantissime attrezzature, così da garantire ai tifosi tutti i comfort possibili. Con De Laurentiis non abbiamo alcun problemi, riprenderemo dopo la fase di gara, essendo quest’ultima particolarmente delicata. Riprenderemo a parlare con la Regione e con la Società Calcio Napoli, i settori verranno chiusi parzialmente nelle zone superiori, ma tutto ciò si verificherà dopo la chiusura del Campionato”.

