Retroscena Sky – Fabian cercato con insistenza da Guardiola

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il Manchester City di Guardiola avrebbe cercato Fabian Ruiz quest’estate.

“Chi, nel corso dell’ultima sessione di mercato, lo ha cercato con maggiore insistenza, è stato Pep Guardiola che ha bussato più volte sbattendo però contro il muro del Napoli: ‘Fabian non si tocca, non è in vendita’. A meno di un’offerta – concretamente mai pervenuta – realmente stratosferica e fuori mercato, dai 150 milioni in avanti. Altro piccolo dettaglio da aggiungere: tra il City e il club di De Laurentiis ultimamente non corre buon sangue dopo l’intrigo Jorginho (poi andato al Chelsea) di più di un anno fa. L’altra squadra decisamente attenta alle prestazioni di Fabian è sicuramente il Barcellona, e non era certamente un caso la presenza di Abidal in Lecce-Napoli del 22 settembre. Con, tra l’altro, golazo dello spagnolo. Durante l’ultima sessione di mercato i blaugrana ci hanno pensato seriamente, contattando direttamente l’entourage di Fabian, ma non sono mai scesi nel particolare col Napoli perché dovevano prima vendere (Rakitic?!) e poi prendere Neymar. Fabian Ruiz, ora, è felicissimo al Napoli, con cui ha un contratto fino al 2023 a 1.5 milioni di euro all’anno: guadagna come il neo arrivato Elmas e – tra gli altri – meno di Mario Rui (1.8), Ghoulam (2.4), Lozano (4.5) e Koulibaly (6).”

