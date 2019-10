Nazionapoli – Questa sera i quattro calciatori del Napoli, Elmas, Mertens, Milik e Zielinski, sono stati impegnati con le rispettive Nazionali.

Belgio – San Marino 9-0

Lettonia – Polonia 0-3

Macedonia-Slovenia 2-1

Elmas show con la sua Macedonia. Doppietta per il centrocampista classe 1999 del Napoli che è stato in campo tutta la gara.

Dries Mertens in campo per 63 minuti, un palo colpito per lui.

Zielinski in campo tutta la gara, Milik in panchina.

