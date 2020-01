Ricavi commerciali: crescono del 10,5% quelli del Napoli ma il club di De Laurentiis è ancora quarto in Italia

Secondo le rilevazioni della Deloitte Football Money League, il Barcellona è la società di calcio con i maggiori ricavi commerciali nella stagione 2018-19 con 384 milioni di euro (+18,88% rispetto al 2017-18).

Al secondo posto si posiziona il PSG con ricavi pari a 363 milioni (+15,99% rispetto al 2017/18), mentre il podio è chiuso dal Bayern Monaco, i cui ricavi commerciali sono cresciuti del 2,24% a 357 milioni di euro. La top 5 è completata da Real Madrid (355 milioni, -0,4%) e Manchester United (317 milioni, +0,3%).

ITALIANE – Per le italiane, il primo club è la Juventus con 186mln e un incremento quasi del 30% rispetto all’ultima stagione. Poi c’è l’Inter con 155 (crescita del 4,5%). Al 18esimo posto la Roma (55mln) mentre il Napoli al 19esimo posto con 46mln e un +10,5% rispetto ai 42 dell’ultima stagione. Particolare il dato del Milan, 16esimo con 60mln che però significa -14,5% che lo porta ad uscire dalle prime 20 per fatturato in Europa a causa dei risultati negativi di tutti questi anni che hanno ridotto una parte di sponsorizzazioni.

Fonte Calcio e Finanza.

