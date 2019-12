Rileggi il live, Sassuolo-Napoli (1-2 Traore 29′; Allan 57′; Elmas 94′)

Live – Segui con noi la diretta testuale della sfida tra Sassuolo e Napoli: diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

E’ FINITA!!!!!!!!!!! HA VINTO IL NAPOLIIIIIII!!!!!!!

94′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!! ELMAS DI TESTA SU CALCIO D’ANGOLO A TEMPO QUASI SCADUTO!!! IL NAPOLI E’ IN VANTAGGIO!!!!!!

Concessi 4 minuti di recupero.

90′ Napoli ancora vicino al gol. Questa volta con Mertens che non trova la porta per poco.

80′ Ancora sfortunatissimo il Napoli: gol annullato a Callejon per un fuorigioco millimetrico.

79′ Tre occasioni clamorose per il Napoli: prima una traversa di Callejon, sulla respinta calcia Insigne e il Sassuolo salva sulla linea. Poco dopo Mertens spreca di testa a due passi dalla porta.

77′ Cambio nel Napoli: fuori Milik dentro Mertens.

72′ Elmas interrompe fallosamente una ripartenza del Sassuolo: giallo per lui.

70′ Cambio nel Napoli: fuori Fabian dentro Elmas.

68′ Bella azione del Napoli con Allan che va vicinissimo al gol, bravo Romagna a chiudere.

64′ Cambio nel Sassuolo: fuori Duncan dentro Djuricic.

57′ GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! VELO DI MILIK E STRAORDINARIA GIRATA DI ALLAN CHE BATTE PEGOLO!!!

53′ Occasionissima Sassuolo: Muldur fa uno slalom in area e per pochi centimetri non trova il gol.

48′ Occasione Napoli: Insigne vede Pegolo fuori dai pali e per poco non lo beffa.

Inizia il secondo tempo: cambio nel Napoli. Esce Luperto infortunato dentro Hysaj.

Termina il primo tempo.

43′ Il Napoli spreca e il Sassuolo riparte: ancora vicino al gol Traore. Bravo Meret.

32′ Fallo di Mario Rui su Muldur, giallo per il portoghese.

29′ Gol Sassuolo. Dormita colossale di tutta la difesa del Napoli che guarda passare un cross di Locatelli verso Traore che conclude a rete: 1-0.

25′ Sassuolo vicino al gol: conclusione di Kyriakopulos che per pochi centimetri non viene deviata a rete da Caputo.

19′ Colpo di testa di Manolas che sfiora la traversa.

11′ Il Napoli prova ad affacciarsi nell’area di rigore del Sassuolo dopo una partenza timorosa.

4′ Ancora occasione Sassuolo: Duncan calcia bene da fuori ma trova una grande risposta di Meret.

2′ Subito brivido per il Napoli: Mario Rui salva sulla linea dopo un colpo di testa di Caputo.

1′ E’ il Napoli a battere il calcio d’inizio.

INIZIA LA GARA

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Amici di 100x100Napoli benvenuti nella diretta testuale di Sassuolo-Napoli. Al Mapei Stadium gli azzurri cercano una vittoria che in campionato manca dal mese di ottobre.

Le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo​

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne​

