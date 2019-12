Gattuso in conferenza stampa: “Non siamo ancora guariti, dobbiamo ripartire dal secondo tempo”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso nella sala stampa del Mapei Stadium ha commentato la trasferta di campionato giocata contro il Sassuolo.

“A Livello tecnico tattico abbiamo commesso tanti errori. Nel primo tempo ho visto quello che mi piace. Penso che non siamo guariti perché ci vuole tempo, ma dobbiamo ripartire dall’organizzazione e dal sacrificio del secondo tempo.

Spero che questo sia l’ultimo primo tempo brutto che abbiamo visto ma come ho detto non siamo ancora guariti. La squadra è viva, sta lavorando e credo che non dobbiamo gasarci. La strada è lunga perché dobbiamo tenere il campo per 90/95 minuti.

Credo che l’allenatore ha grandi responsabilità e io la vivo in maniera spesso eccessiva. Mi piace toccare i miei calciatori, avere un contatto con i ragazzi. Bravi tutti i calciatori, credo debba essere un punto di partenza.

Ho visto calcio, visto stadi e giocato tante partite. La mia vita è calcio. Su Carlo che dire giochiamo con un modulo diverso, mi piace avere una squadra corta e organizzata. Cerco di giocare col collettivo. Sapete che non mi piace giocare con due linee da quattro perché rimani piatto.

Ogni partita ha la sua storia, dobbiamo ripartire dal secondo tempo. La svolta dobbiamo trovarla noi con le prestazioni, dobbiamo riportare la gente allo stadio. Oggi ho sentito tanti fischi e brutte parole che ci stanno perché noi siamo professionisti pagati per fare bene ma ho anche sentito gioia e tanti applausi a fine partita.”

