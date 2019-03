Rileggi Live-Ancelotti: “Ci sono tutte le condizioni per battere la Juventus”

Gentili lettori di 100x100Napoli benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Juventus

Il mio Napoli gioca il miglior calcio in Italia? Non lo so e non mi interessa, sicuramente è un calcio che mi soddisfa. Mai stato in Azerbaigian? Io no ma in passato c’è stato un mio collaboratore. C’è sempre una prima volta per Baku? Si, poi l’Azerbaigian è un paese in crescita.

Napoli-Juventus è sud contro nord? Sono contento che il Napoli rappresenti il sud, ma spero che anche altre squadre del sud come Palermo, Reggina e Bari possano tornare a giocare ad alti livelli perchè il calcio ha bisogno del calore delle piazze del sud.

Maksimovic esterno basso bloccato? Tutto è possibile, ma giocheremo una partita d’attacco questo è sicuro.

Cosa è cambiato tra la gara di Parma e quelle di Torino e Firenze? Piccoli dettagli, il fatto che siamo riusciti a sbloccarla subito ci ha aiutato ad essere più cinici.

Mario Rui è disponibile e può giocare. 90 minuti? Dipende cosa gli dico di fare, pure io posso giocare 90 minuti se trovo un allenatore che mi dice di stare fermo in campo.

Mertens e Milik stanno facendo entrambi molto bene, Mertens avrebbe fatto più goal se avesse giocato con più continuità, si sono dovuti alternare e hanno fatto bene entrambi.

Rammarico per punti persi con Torino e Fiorentina? Ci sono partite che abbiamo vinto all’ultimo come Cagliari e Atalanta quindi non ho nessun rammarico. Mi interessa fare bene domani, il pubblico sicuramente ci aiuterà, ci sarà un’atmosfera speciale. Giochiamo contro i primi della classe e quando giochi contro i primi della classe ci tieni a fare bella figura, ci sono tutte le condizioni per poter vincere.

Vince sempre la Juve? Ha investito molto sotto il punto di vista tecnico, poi ha esperienza, una storia e questo fa la differenza. Poi lo stadio di proprietà dà un fatturato maggiore e quindi maggiori investimenti.

Allegri mi somiglia come modo di allenare? È un allenatore molto pratico ed è molto bravo a leggere le partite, siamo simili in questo.

Pensione? Non ci ho mai pensato. Chiudere la carriera qui? Mi trovo molto bene qui e credo che anche la società si trovi bene con me, se cìè sintonia si può andare avanti.

Le scelte di domani saranno figlie solo della partita di domani, al Salisburgo ci penseremo da lunedì.

Ronaldo? Ho sempre piacere di vederlo e incontrarlo, sicuramente il fatto che gioca è un probema in più per noi però è giusto così, vogliamo confrontarci contro il meglio che ci può offrire la Juventus, sarà uno stimolo in più.

La Juventus troverà una squadra con più consapevolezza rispetto alla gara di andata, la squadra sta molto bene sia da un punto di vista fisico che mentale, credo che non c’era periodo migliore per affrontare la Juventus.

Allegri ha detto che la juventus si gioca due terzi del campionato, voi cosa vi giocate? Noi ci giochiamo la partita contro la squadra più forte del campionato, vogliamo dimostrare di essere competitivi anche contro di loro.

Entra in sala stampa Carlo Ancelotti accompagnato da Nicola Lombardo.

Previsto alle ore 15:00 l’inizio della conferenza, già entrato il capo ufficio stampa del Napoli, Guido Baldari.

